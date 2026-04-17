Ministerio de Educación solicita identificar docentes que participaron en paro nacional

Norte de Santander.

Una comunicación del Ministerio de Educación Nacional dirigida a las secretarías de Educación del país ordena consolidar información sobre la participación de docentes en el paro nacional realizado los días 14 y 15 de abril, convocatoria liderada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

El documento establece que las entidades territoriales deben identificar el porcentaje de educadores que se sumaron a la jornada, así como determinar quiénes no asistieron a las instituciones educativas, con el fin de establecer el impacto del cese de actividades en la prestación del servicio y avanzar en la organización de la reposición académica.

La instrucción implica la elaboración de reportes detallados sobre la asistencia del personal docente durante los días de protesta, en el marco de una movilización nacional que tuvo como principales motivaciones denuncias por la crisis en el sistema de salud del magisterio, el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno Nacional y reclamos por garantías laborales y prestaciones sociales.

La jornada de paro, precisamente, estuvo dirigida contra políticas del Gobierno Nacional y contó con la participación de docentes en distintas regiones del país, lo que le dio un carácter amplio a la movilización.

En ese contexto, la solicitud del Ministerio introduce un nuevo elemento en el escenario posterior a las protestas, al requerir a las secretarías de Educación la consolidación de información que permite establecer la participación docente durante los días de paro.

De manera paralela, la cartera educativa también orienta a las entidades territoriales a definir, en coordinación con las instituciones educativas, las estrategias necesarias para garantizar la recuperación de las actividades académicas afectadas, precisando que no es necesario modificar el calendario escolar cuando la suspensión del servicio no supere una semana.

El documento señala que estas acciones deben adelantarse en el marco de la autonomía de las entidades territoriales, que serán las encargadas de consolidar los datos y adoptar las medidas correspondientes frente a la prestación del servicio educativo.