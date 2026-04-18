¿El cambio climático puede acelerar la evolución de las especies? Esto dice un estudio

Normalmente, cuando se habla del calentamiento global, se comenta sobre los efectos que este fenómeno tiene sobre el ecosistema, como por ejemplo el derretimiento de los glaciares y la consecuente del aumento del nivel del mar, también el aumento de las temperaturas que provocan sequías o lluvias torrenciales.

Según un artículo publicado en la revista científica internacional ‘Molecular Biology and Evolution’ (Biología molecular y evolución), se está ignorando cómo esta alteración climática está impactando el ADN de las especies.

Concretamente, la investigación plantea que el calentamiento global está impactando la maquinaria evolutiva del planeta, pero al parecer no es un proceso que está ocurriendo de poco en poco; al contrario, presuntamente este cambio se está dando rápidamente entre diferentes formas de vida del planeta.

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Los expertos señalan que han podido identificar que estas alteraciones biológicas no solo están afectando a individuos en concreto, sino que esta variación genética ha logrado traspasar la barrera generacional de forma inmediata.

De acuerdo con el estudio realizado por el investigador y especialista en evolución, Ewan Harney, algunos ejemplares de moscas ‘Drosophila melanogaster’ fueron capturados en regiones con climas distintos, como España y Finlandia.

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Los resultados evidenciaron que, cuando estos individuos son expuestos a altas temperaturas, se producen una serie de cambios, específicamente en 23 genes que activan o desactivan funciones vitales, mismas variaciones que se han transmitido a sus descendientes directos y se mantienen durante varias generaciones de su linaje.

El estudio señala que los descendientes de las moscas del sur han conseguido incrementar el tiempo para alcanzar la madurez, evidenciando una ventaja adaptativa superior.

En cambio, los ejemplares procedentes de Finlandia mostraron una desorganización en la gestión de sus recursos genéticos tras el choque térmico; aunque intentaron activar mecanismos de defensa, su ausencia de historial evolutivo referente a temperaturas extremas provocó una adaptación menos precisa.

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¿Existe algún riesgo para la biodiversidad por la evolución acelerada provocada por el cambio climático?

Según el portal web de National Geographic España, la velocidad con la que se producen estos cambios puede representar una amenaza directa para la estabilidad de los ecosistemas, ya que algunas especies podrían llegar a padecer un aislamiento reproductivo prematuro, provocando que algunos individuos que tengan cambios genéticos no se mezclen con aquellos que habitan en zonas más estables.

También mencionan que las especies que se sienten con ciclos de vida cortos son más propensas a evolucionar rápidamente y adaptarse, mientras que aquellas con mayor longevidad, como lo son los humanos, presentan una menor capacidad de adaptación.

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