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12 abr 2026 Actualizado 17:51

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Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Por qué se demoró tanto la humanidad en volver a la Luna?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza: ¿Estamos ante el comienzo de una nueva carrera espacial?

¿Por qué se demoró tanto la humanidad en volver a la Luna?

¿Por qué se demoró tanto la humanidad en volver a la Luna?

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Roberto Pombo

Luego de 44 años, la humanidad envió de nuevo una misión tripulada a orbitar la Luna. ¿Por qué hay un nuevo interés en llegar al espacio?

¿Estamos ante una nueva carrera espacial?

Para este capítulo hablamos con Raúl Joya, director del observatorio astronómico de la Universidad Sergio Arboleda; con Mario Armando Higuera Garzón, director del Observatorio Astronómico Nacional; con el divulgador científico y exgerente del Planetario de Bogotá, Germán Puerta; con Rafael Martínez Galarza, astrofísico en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian; y con Paola Castaño, investigadora de la Universidad de Exeter.

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