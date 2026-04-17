Incautan cargamento de 17 mil botellas de cerveza ilegal en la vía Carreto a Calamar

En medio de los controles permanentes sobre la Ruta 2515, a la altura del kilómetro 133, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar lograron la incautación de 450 cajas de cerveza Costeñita, cada una con 38 unidades de 175 ml, avaluadas en más de 30 millones de pesos.

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El operativo se desarrolló durante planes de registro y control, cuando los uniformados detuvieron un camión de servicio público, marca Chevrolet. Al momento de verificar la carga, el conductor manifestó no contar con la tornaguía de movilización, documento indispensable para el transporte legal de este tipo de mercancía.

De inmediato, las autoridades procedieron a la incautación del licor, el cual fue dejado a disposición de la autoridad competente por incumplir la normatividad vigente.

“Estos resultados hacen parte de los controles que venimos intensificando en las vías del departamento para combatir el contrabando y garantizar la legalidad en el transporte de mercancías”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a transportadores y comerciantes a cumplir con los requisitos legales, evitando sanciones y contribuyendo a la economía formal del país.