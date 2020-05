En el Hospital de Chiquinquirá incumplirían protocolos contra Covid-19

Luego que se confirmaran los dos primeros casos de coronavirus en la provincia de Occidente, uno procedente del municipio de Caldas y otro en Chiquinquirá, los trabajadores del Hospital Regional dejaron al descubierto una serie de irregularidades que podrían poner en riesgo sus vidas.

En diálogo con Caracol Radio uno de los trabajadores a quien llamaremos Tomás*, nos contó que “inicialmente se habían indicado algunas rutas para manejar a los pacientes, se separaban los respiratorios de los que no habían ingresado con este tipo de patologías, unos médicos eran los encargados de estos pacientes, los aislaban y los llevaban al segundo piso”, sin embargo advierte que “hubo un caso muy especial de un paciente de Caldas, que, en vez de aislarlo, lo subieron al cuarto piso donde ese personal no tiene los útiles necesarios para poder atender a esos pacientes”.

Asegura el trabajador que “solamente se dotaron de tapabocas N95 al personal de urgencias, las áreas de hospitalización no tienen ese privilegio y vaya coincidencia que se sube un paciente con síntomas respiratorios al cuarto piso”. Advierte que “las administrativas informan que por orden del internista hay que subirlo y ese paciente luego sale positivo para Covid-19 estando en los servicios de hospitalización”.

Ese paciente fue atendido por personal del piso cuarto que no tenía los elementos de protección necesarios, “me preocupa esta situación ya que las ARL y las temporales con las que están vinculando al hospital no están dotando a todos los trabajadores”, asegura.

Pero en su relato sigue diciendo “no se cumple el protocolo pues el paciente no fue aislado, se subió al cuarto piso, permaneció cuatro días allí y fue atendido por personal médico, enfermeras y de servicios generales que no tenían los elementos de protección, inclusive los residuos de ese paciente no se manejaron de forma adecuada”.

Los trabajadores, advierte, “solo tenían tapabocas convencional, guantes, monogafas, pero en ningún momento tenían overoles o algún tipo de elemento que los protegiera de este virus” y confirma que “solamente los que están en cuidados intermedios tienen todos los elementos de protección, los del cuarto piso estuvieron expuestos todos a ese paciente”.

Denuncia que “los trabajadores estamos preocupados porque, aunque muchos estuvieron en contacto con el paciente positivo, aun no les han practicado las pruebas”, les están haciendo seguimientos con llamadas por parte de una jefe de Salud Pública, denuncia el trabajador.

Estuvimos buscando una respuesta por parte de la gerente del Hospital Regional de Chiquinquirá, Luz Marina Estupiñan, quien además fue ratificada en el cargo por el gobernador, Ramiro Barragán, pero no ha sido posible.

En estos momentos el departamento de Boyacá tiene 58 casos confirmados de Covid-19 y tres personas han fallecido.

*Tomas (nombre cambiado por seguridad del trabajador)