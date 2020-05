El INVIMA aclara que no controla las cabinas de desinfección

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, emitió un comunicado a la opinión pública en el que aclara que las cabinas o túneles de aspersión para la desinfección de personas, que se están utilizando en muchos lugares de Colombia con motivo de la pandemia por COVID-19, no se encuentran dentro de su competencia de inspección, vigilancia y control.

Hace referencia a lo expuesto por el Ministerio de Salud acerca de algunas empresas que han puesto a disposición estas tecnologías sin contar con estándares de calidad, eficiencia y evidencia científica que brinden seguridad al consumidor; ya que se utilizan para la aspersión sobre personas varios productos que tienen autorización para la desinfección de superficies, equipos, dispositivos médicos o el tratamiento de aguas residuales, y que no existe todavía una evaluación de los posibles riesgos sobre la salud humana.

Según el Invima estas cabinas y túneles de desinfección no son considerados dispositivos médicos ni productos cosméticos para uso en humanos, por lo cual su fabricación, importación y comercialización en Colombia no requieren registro sanitario o algún trámite de autorización por parte de la entidad; aunque sí tendría la potestad para no conceder la aprobación de ser utilizados si se comprueba que las sustancias que se rocían sobre las personas podrían generar efectos adversos en la piel, los ojos y el cuerpo en general, ya que están diseñados solo para emplearlos en el hogar y no en la industria, centros comerciales o en la calle.

