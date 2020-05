Por error INS reportó 128 pruebas de COVID-19 como no procesadas en Caldas

Después que el Instituto Nacional de Salud (INS) dijera que en Caldas habían 128 muestras de COVID-19 sin procesar, la Territorial de Salud de Caldas afirmó que se hizo una revisión a la situación y que la cifra corresponde a un error, por lo que no son 128 sino 12.

Desde el INS habían entregado tal cifra a un ciudadano manizaleño que a través de un derecho de petición había solicitado conocer el estado actual de las pruebas en el país, sin embargo la Territorial de Salud indica que todo fue una confusión.

“Realizamos una exhaustiva revisión con el INS sobre un elevado número de muestras no procesadas para el departamento de Caldas, gracias a ese ejercicio, y al seguimiento en SisMuestras, aclaramos que no son 128 sino 12 las muestras no procesadas” explican desde la entidad.

Aclaran además que la falla en esas 12 muestras se debe a problemas en la temperatura y el embalaje, y que en dichos casos se toma una nueva muestra para garantizar el diagnóstico.

