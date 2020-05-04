VIDEO: Floridablanca inició Festival Gastronómico virtual

Bucaramanga

Desde hoy inició en Floridablanca el Primer Festival Gastronómico Virtual 20K, un evento que busca impulsar el sector de comidas en el municipio.

Son 40 restaurantes tanto de comida salada como dulce los que van a participar.

Hoy, primer plazo para pagar matrícula en la UIS

Los platos se podrán pedir a domicilio y tienen un precio estándar solo $20 mil pesos.

"Con esto buscamos generar ingresos a nuestros comerciantes pero además a toda la cadena que viene detrás a los chefs, a los mensajeros y a todas las personas que participan y que no han podido tener un trabajo constante tras esta cuarentena", señaló Miguel Moreno, alcalde de Floridablanca.

Lea: A partir del lunes 4 de mayo la actividad física será por género

El Festival termina el próximo domingo 10 de mayor.