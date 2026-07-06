🔴 EN VIVO Portugal vs. España por octavos del Mundial: siga acá transmisión con Cristiano y Yamal

La selección lusa busca romper una racha histórica, mientras que España llega respaldada por una defensa casi impenetrable y el deseo de revancha.

Portugal sufrió más de lo esperado para superar a Croacia por 2-1 en los dieciseisavos de final, pero cumplió con el objetivo de seguir con vida en la Copa del Mundo. Ahora, el conjunto luso intentará meterse entre los ocho mejores por segunda edición consecutiva, algo que nunca ha conseguido en su historia. Además, llega con confianza tras una destacada racha de resultados, respaldada por una defensa que ha mostrado gran solidez en sus compromisos recientes.

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Del otro lado estará una España que confirmó su candidatura al título tras imponerse con autoridad por 3-0 a Austria. El equipo dirigido por Luis de la Fuente continúa destacando por su equilibrio defensivo, al punto de no haber permitido un solo disparo a puerta en su más reciente encuentro del torneo. Esa consistencia ha sido una de las principales fortalezas de una selección que mantiene un impresionante rendimiento en competiciones oficiales.

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El enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, con dos selecciones que llegan en gran momento. Portugal buscará extender su buen presente y mantener vivo el sueño de Cristiano Ronaldo, mientras que España intentará cobrar revancha de su última eliminación ante los lusos y dar un nuevo paso hacia la conquista del título mundial.

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