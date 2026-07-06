Autoridades mantienen vigilancia por variabilidad climática y posibles emergencias en Bucaramanga

La llegada del fenómeno de El Niño no significa que las lluvias desaparecerán en Bucaramanga. Por el contrario, las autoridades advirtieron que la variabilidad climática puede provocar precipitaciones aisladas mientras se desarrolla este fenómeno, por lo que mantendrán la vigilancia sobre las zonas con mayor riesgo de emergencias.

Ante este panorama, la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD) continuará con el monitoreo de sectores propensos a inundaciones, deslizamientos y movimientos en masa, tanto en el área urbana como en los corregimientos. El objetivo es detectar a tiempo cualquier situación que represente un peligro para la comunidad y coordinar una respuesta inmediata con los organismos de socorro.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga explicaron que el comportamiento del clima durante los próximos meses exige mantener un seguimiento permanente, ya que las lluvias pueden presentarse de manera intermitente pese a las condiciones asociadas con El Niño. Esto obliga a mantener activos los protocolos de atención y a no disminuir las medidas de prevención.

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Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que no se confíe ante el cambio de fenómeno climático. Recomendaron mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar permanecer en zonas de riesgo durante las lluvias y reportar cualquier emergencia que pueda poner en peligro a la comunidad.

El monitoreo técnico se mantendrá de forma permanente con el fin de anticipar posibles afectaciones y reducir el impacto de los eventos asociados a la variabilidad climática, especialmente en los puntos identificados como más vulnerables del municipio.