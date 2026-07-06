Bucaramanga es sede, por primera vez en Colombia, de la Olimpiada Internacional de Física

Bucaramanga recibe durante nueve días a cerca de 400 de los estudiantes de física más destacados del planeta, quienes representan a 95 países en la edición 56 de la Olimpiada Internacional de Física, un certamen que llega por primera vez a Colombia y apenas por tercera ocasión a Latinoamérica.

La directora de las Olimpiadas Colombianas de la Universidad Antonio Nariño, María Elizabeth Lozada Folk, destacó que la realización del evento representa un hito para el desarrollo científico del país.

“El significado es muy grande para la ciencia en general. Es una promoción de la ciencia, de la excelencia y de la competitividad internacional de Colombia con el resto del mundo”, afirmó.

La competencia, que el año pasado tuvo como sede París, se desarrolla anualmente y reúne a los mejores estudiantes de educación secundaria en física de cada nación. En esta oportunidad, además de los competidores, Bucaramanga recibe líderes de las delegaciones, observadores internacionales, jurados, correctores de las pruebas, organizadores y cerca de 90 estudiantes universitarios voluntarios que acompañan a cada equipo.

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En total, alrededor de 950 personas hacen parte del evento, que además contempla actividades académicas y recorridos turísticos para mostrar los principales atractivos de Bucaramanga y Santander. Lozada resaltó que quienes participan en estas olimpiadas son jóvenes con un nivel excepcional.

“Aquí venimos a probar las destrezas de los físicos más brillantes de todo el planeta a nivel escolar. Son estudiantes muy brillantes, hacen cosas que muchos profesores no pueden hacer”, señaló.

Mucho más que una competencia

Para los participantes, el certamen no solo representa un desafío académico, sino también la posibilidad de compartir con jóvenes que tienen la misma pasión por comprender cómo funciona el universo.

Ese es el caso del estudiante esloveno Primož Marković, quien considera que uno de los mayores valores de la Olimpiada es reunir a personas de diferentes culturas alrededor de un mismo interés.

“Es una experiencia muy bonita porque estudiantes de casi todo el mundo podemos encontrarnos. En Eslovenia no hay tantos jóvenes interesados en la física y aquí descubres cuánta gente comparte esa misma pasión”, expresó.

Para él, la física va mucho más allá de resolver ejercicios. “La física es solucionar problemas relacionados con el mundo real mediante modelos que nos ayudan a explicar cómo funcionan las cosas que nos rodean”, explicó.

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Lejos de intimidarse por el nivel de la competencia, asegura que precisamente la dificultad es uno de sus mayores atractivos. “Espero que los problemas sean difíciles, porque si supieras resolverlos todos no sería interesante”, comentó.

Representar a Colombia en casa

Entre los integrantes de la delegación nacional (Colombia) se encuentra Juan Sebastián Olier Otero, un estudiante bogotano que vive esta edición de manera especial, al tratarse de su última participación en una Olimpiada Internacional de Física y, además, disputarla como anfitrión.

“Es increíble poder representar a Colombia en casa. Conocer a las mentes más brillantes del mundo en una de las disciplinas más bonitas de la ciencia es un honor”, manifestó.

El joven define la física como “una ciencia muy bella, casi un arte”, porque permite descubrir el mundo desde sus principios más fundamentales mediante una base matemática rigurosa.

También explicó cómo se desarrolla la competencia, un formato que exige conocimientos avanzados y capacidad para resolver problemas inéditos.

La Olimpiada consta de dos pruebas de cinco horas cada una. La primera es experimental, en la que los estudiantes reciben un montaje completamente desconocido y deben analizarlo y resolver los desafíos planteados. La segunda es teórica, compuesta por tres extensos problemas con diferentes apartados que ponen a prueba el razonamiento y la creatividad científica de los participantes.

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Frente al nivel de países considerados potencias en esta disciplina, especialmente de Asia y Europa, el representante colombiano aseguró que la delegación nacional llega bien preparada.

“Este año tuvimos un entrenamiento bastante riguroso y muchas prácticas. Tenemos opciones de dar una buena competencia; no me atrevo a hablar de resultados, pero quedo satisfecho porque nos hemos preparado bastante”, afirmó.

La Olimpiada Internacional de Física se extenderá hasta el 12 de julio y, además de las jornadas de evaluación, permitirá que cientos de visitantes conozcan Bucaramanga y varios municipios de Santander, convirtiendo al departamento en la vitrina mundial de una de las competencias científicas más prestigiosas para estudiantes de secundaria.