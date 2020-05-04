Hoy, primer plazo para pagar matrícula en la UIS

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Bucaramanga

Hoy, unos 20 mil estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, deberán pagar en entidades bancarias el primer semestre del año 2020 sin ningún tipo de recargo, quien no lo haga cuenta con un mes para hacerlo pero con un aumento en la matricula.

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Hernán Porras, rector de la UIS , dijo que quienes tienen problemas de consecución de recursos pueden solicitar prestamos bancarios por 4 meses con los interese que son pagados por la UIS en Comultrasan o el ICETEX.

El último plazo con recargo vence el cinco de junio.

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Los bancos autorizados para el pago del primer semestre académico en la Universidad Industrial de Santander son:

A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BOGOTA - CAJA SOCIAL - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU - OCCIDENTE - POPULAR - SCOTIABANK