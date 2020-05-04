Comercialización de ganado ha disminuido en casi un 40%

Bucaramanga

La comercialización de ganado está lenta en Santander y no solo se debe a la crisis sanitaria de la pandemia, sino también por la variedad del clima.

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Según Jaime Clavijo, director de Fedegasan, este es un escenario que no se había originado anteriormente y si la situación continúa así varias personas que trabajan en este gremio comenzarán a verse afectadas.

Clavijo dijo que la comercialización ha bajado en un promedio del 40% y que mayo será un mes crucial para la economía de este gremio.

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"El mercado se contrae, luego de un abastecimiento en carnes, ya las familias comienzan a racionar, los expendios les ha costado vender por la venta a domicilio que no se habían adaptado, ha disminuido la oferta por el verano pero también ha disminuido la demanda, es un escenario único al que debemos adaptarnos, es difícil cuantificar las cifras, pero el sacrificio de las dos grandes plantas nos pueden dar un indicador del descenso, no puedo dar cifra precisa, pero debe haber una reducción del 40% del faenado".

El 90% de la carne que se consume en el área metropolitana se hace a través de la comercialización de las plantas grandes que son frigorífico Vijagual y Río Frío, en donde ha disminuido la oferta en estos dos últimos meses.