Alcalde de Palestina dice que están en alerta por acciones de Pacífico III

En alerta está el alcalde de Palestina, debido a que los trabajadores de la Concesión Pacífico III, están siendo hospedados en uno de los centros recreacional de Confa en Santágueda, sin haber hecho la solicitud a la administración municipal, ni presenta los requerimientos de bioseguridad planteados para las empresas que retoman labores.

“Obviamente Pacífico III actuó de manera irresponsable, al igual que Confa, están albergando más de 70 personas en uno de los centros recreacionales en Santágueda, donde a la administración ni siquiera le informaron de que se iban a alojar, ni por parte de Pacífico III, ni por parte de Confa, esto es un hecho muy grave, porque Santágueda tiene más de 1.500 cabañas, en este momento; comunicándome con el gerente de la Corporación Vecinos de Santágueda, me dice que hay aproximadamente 5.000 personas, propietarios con sus familias haciendo la cuarentena en Santágueda”. Dijo Mauricio Jaramillo Martínez, alcalde de Palestina.

Señala que Palestina limita con Manizales, Villamaría, Chinchiná, Risaralda, Viterbo y Anserma, municipios donde ya se han registrado casos positivos por COVID-19, por lo que deben fortalecer sus medidas de contención.

“Yo sé que Pacífico III ha tenido todas las dificultades para el reinicio de las obras en el tema de alojamiento de las personas, si ha tenido dificultades con los municipios que son jurisdicción de la obra para poder hospedar a la gente, dígame nosotros que ni siquiera somos jurisdicción de la obra y los están trayendo simplemente porque queda cerca y pasando por encima de la administración, sin ni siquiera decirnos para nosotros poder hacer un cerco epidemiológico y determinar las personas que están llegando de otras partes de Colombia, a nuestro territorio y así identificar en algún momento cualquier tipo de caso”.

Indicó el alcalde que estuvo en una videoconferencia con la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad supervisora de la obra, el Consorcio Pacífico III y el Secretario de Infraestructura de Caldas quienes reconocieron no haber procedido correctamente.

Dijo también que el pasado martes la Coordinadora de Salud del municipio entuvo en Confa, así como también el Mayor Giraldo, comandante del distrito No.1, quien hizo un comparendo a la administración de Confa debido a que están infringiendo las medidas del decreto nacional, sin embargo, no han dado paso al procedimiento establecido por la administración municipal por lo que el día jueves regresó a autoridad policial y realizó un segundo comparendo al verificar que la situación es la misma.

“Las personas de Santágueda están muy preocupadas y muy confundidas porque ellos han hecho muy bien la tarea y han estado confinados en la cuarentena, pero llegan personas que se empiezan a desplazar de un lugar a otro, que ni siquiera han sido de nuestro territorio, que ni siquiera sabemos si tienen algún contacto con alguna persona que haya estado contagiada.

Me decía el gerente de Pacífico III - es que ninguno está infectado - y yo le decía, usted cómo me puede decir que ninguno, usted les hizo la prueba a todos, - a no, no le hemos hecho la prueba a todos - simplemente por sintomatología”.

Reitera que espera respuesta de las autoridades porque no se trata de torpedear los procesos de reinicio de obras que son de gran importancia para el departamento y el país, si no de proteger a la comunidad de su municipio.

