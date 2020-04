“Con el COVID-19 no se juega”: Ministro de Salud

En su visita a La Dorada, Caldas, el ministro de Salud señaló que se debe tener un plan de contingencia para que el Hospital no se quede sin recursos, indicó que se trabaja en un plan de acción que incluye operativos de campo buscando población contacto para aplicar pruebas y fue enfático al decir que “con el COVID-19 no se juega”.

“Estuvimos en el Hospital San Félix viendo el proyecto de ampliación, es un proyecto interesante, también conociendo un poco la situación de contagio que se ha presentado allá, reconociendo como ha sido el manejo y cómo tenemos un número muy importante de personas afectadas, también de personas que están en aislamiento, pero también un plan de contingencia bastante bien elaborado en el cual claramente se ve que ha habido un esfuerzo importante por tener acciones”. Afirmó Fernando Ruiz Gómez, Ministro de Salud.

Señaló que hay equipos de protección para el personal de salud, pero que no se puede descuidar el tema de financiamiento del hospital.

“El hospital tiene algunos problemas de caja, ya nos dimos cuenta de que ha tenido una reducción de los ingresos durante los dos últimos meses, yo pedí una serie de información a las EPS que les adeudan para poder ver como armamos un plan de contingencia para que eso no nos pase y que el hospital no se nos quede sin flujo de dinero debido a la disminución de demanda que ha tenido por consecuencia de que la gente está en cuarentena”.

Afirmó que en La Dorada se ha hecho un seguimiento juicioso sobre el análisis de contactos, pero que es prioritario que la comunidad tome conciencia del riesgo que corre al no cumplir con la contingencia.

“Con el COVID no se juega, es una enfermedad que ya ha generado al menos tres muertes aquí en la ciudad, hay que tener un gran cuidado con la atención, tenemos que ser muy estrictos en protegernos a nosotros, proteger a la población mayor de 70 años y en tomar todas las indicaciones de aislamiento para poder salir adelante, si no hay la colaboración de la ciudadanía, definitivamente no se va a poder afectar esto y vamos a tener un problema muy grave”.

En La Dorada han programado un plan de acción con un operativo en el que visualizarán y aplicarán pruebas en algunos barrios de acuerdo con la situación de contacto que se ha dado con los pacientes positivos, así como también para el personal médico, para lo que se han aplicado 250 pruebas a la fecha y el alcalde César Alzate apoyará con 100 pruebas más para cubrir la mayor parte del personal del hospital San Félix.

“Estamos programando el operativo de campo, vamos a ver si desde Bogotá los apoyamos básicamente con elementos de protección personal para los que van a estar en el operativo de campo en la ciudad buscando población contacto, tenemos un compromiso también ya de apoyarlos en la ampliación de las unidades de Cuidado Intensivo con al menos 10 ventiladores nuevos que sumados a los dos que tienen acá, seguramente completarán la dotación de la nueva área para atención específica de COVID”

Y aseguró que van a apoyar al centro hospitalario para que pueda tener flujo de recursos y continuar con la atención de los pacientes que deban ser ingresados.

