Yuberjen Martínez: “La idea es pasar al profesionalismo después de los Juegos Olímpicos”

Yuberjen Martínez sigue en el camino de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024, el que sería su última participación en la cúspide del evento deportivo más importante del mundo. Anteriormente, ha participado en otros clasificatorios, de los cuales salió eliminado y no logró el cupo.

En conversación con Caracol Deportes, el boxeador colombiano comentó que irá a Tailandia en el último clasificatorio para conseguir el lugar a las justas. Aunque no tiene un mañana, se siente tranquilo y con la confianza de conseguir el preciado lugar. “Seguimos buscando ese cupo hacia los Juegos Olímpicos, segundo agradecido con Faberware por esta oportunidad que me da de trabajar con ellos y yo pienso que se vienen cosas muy lindas.”.

Ultimando detalles

Aunque el evento clasificatorio será en Tailandia, previamente viajarán a Italia para terminar la preparación y ultimar detalles en cuanto a rivales, movimientos, entre otros aspectos.

“La preparación ha sido muy buena, ha sido muy fuerte, además, porque yo pienso que la ocasión lo amerita. Estamos buscando el último chance que hay para estar en unos Juegos Olímpicos, así que estamos trabajando la verdad bastante fuerte. De hecho, viajamos para Italia a continuar con nuestra preparación. Ese último selectivo va a ser en Tailandia a partir del 26 de mayo al 4 de junio”, añadió.

Aunque hay varios asaltos para llevarse la victoria, uno de los aspectos a mejorar por el boxeador es el primer ring. La intención de ser mejor y más contundente que su rival es sacar una ventaja en la apreciación de los jueces, que son quienes deciden la suerte de cada competidor.

“Hemos hecho mucho énfasis en ganar el primer asalto, no dejarle nada a los jueces, siempre buscando manos que dejen muy mal a nuestros rivales para que no haya ninguna excusa (…) El riesgo es mucho, todos nos preparamos para ganar, todos nos preparamos para ser los mejores, y yo pienso que los rivales míos piensan igual. En prepararse fuerte porque saben que de igual forma hay un Yuberjen que va a salir a darlo todo”, expresó Martínez.

Llegada al profesionalismo

Con una buena carrera en las categorías amateur, Yuberjen quiere dar el salto al profesionalismo, y competir en categorías de mayor dificultad. Anteriormente, lo ha hecho, y luego de los Juegos Olímpicos, quiere irse de lleno hacia un nuevo objetivo.

“La idea es pasar al profesionalismo después de los Juegos Olímpicos, porque también tengo sueños en la rama profesional. Yo pienso que he hecho un buen trabajo en la parte amateur. He dejado una huella no imborrable porque ese sueño de conseguir esa presea dorada aún no se ha acabado, estamos en pro de ello. Estamos construyendo a través del entrenamiento, a través de esfuerzo, a través de sudor, a través de lágrimas, pero vamos para adelante”, declaró.

¿Y los dineros del Ministerio?

Como es bien sabido, el Ministerio del Deporte se ha envuelto en varios escándalos e irregularidades. Desde la caída de los Juegos Panamericanos hasta la suspensión del equipo de ciclismo Colombia Potencia de la Vida, son algunos de los casos negativos por los que ha pasado esta institución. Martínez expresó que la ayuda y recursos pactados se le han retrasado por parte de la entidad pública.

“Han habido retrasos por parte del Ministerio del Deporte. Incluso hasta hace poquito, esta es la fecha que todavía nos han tenido simplemente con el apoyo de dos meses que quedan faltando, y este que va avanzando. Yo pienso que ese ha sido el retraso por parte del Ministerio del deporte. Sin embargo, lo que dicen es que se han estado tratando de agilizar para ponerse al día con los deportistas”, concluyó.