Las fuertes denuncias del personero de Ibagué, Educardo Espinosa

Ibagué

Luego de casi tres meses en el cargo, el personero de Ibagué, Educardo Espinosa, decidió referirse a los problemas que encontró en la entidad y a las situaciones que ha venido conociendo e investigando, hechos a los que la entidad le está poniendo la lupa.

Por ejemplo, mencionó que nuevamente se cayeron unos árboles en el sector del Centenario, en este caso impactaron la cubierta de la Concha Acústica Garzón y Collazos, situación que pone en riesgo a la comunidad que aprovecha este espacio para hacer deporte.

Según personero de Ibagué, Educardo Espinosa, la entidad realizó visita de inspección al sector, encontrando que árboles de gran tamaño cayeron a causa de las precipitaciones de las últimas semanas, recordemos que hace unos años se presentó un accidente en el que la caída de un árbol ocasionó la muerte a una persona que caminaba junto a su esposa.

“Pedimos unos mantenimientos a las especies arbóreas, pero encontramos con tristeza que no se ha hecho, hace unos días hicimos la audiencia de cumplimiento, pero se suspendió porque los funcionarios de la Alcaldía no entregaron los informes, como si no le dieran la importancia al tema, porque de verdad requerimos que se recupere este escenario cultural”, dijo Espinosa.

Espinosa aseguró que seguirán adelante con la acción popular que ordena a la Alcaldía la recuperación de la Concha Acústica y sus alrededores, sino también exigiendo el cumplimiento de los pactos logrados entre la Personería y la Alcaldía de Ibagué.

¿En la Personería de Ibagué se encontraron investigaciones engavetadas?

El personero sobre este tema manifestó que en el cuatrienio anterior las investigaciones no avanzaron porque estaban engavetadas, situación que permitió que a un número importante le vencieran los términos y lo que queda es adelantar el archivo.

“No hicimos un empalme, no conocimos a la expersonera, muchos procesos están para archivo, entonces estamos corriendo para que las investigaciones no queden en cero, en el cuatrienio anterior no avanzaron, eso es delicado”, contó Espinosa.

¿Qué pasó con la gerente del Ibal?

A la vez reveló que se abrió una investigación contra la gerente del IBAL, Erika Palma, por la obstrucción a una visita de la Personería a la planta de potabilización de agua de la Arboleda Campestre.

En la zona la comunidad plantea que el agua suministrada no es apta para el consumo humano, incluso culpan a la empresa de las constantes enfermedades de la comunidad.

“Luego de la investigación el personero delegado deberá definir si existen méritos para avanzar en el proceso, nosotros lo que queremos es que se aclare que está pasando con el suministro de agua y la calidad de esta, la misma comunidad ha entregado pruebas en las que el agua no tiene la calidad, por otra parte, aseguran que esto es la causante de enfermedades”, afirmó el personero.

Finalmente, aseveró que se está haciendo una vigilancia estricta a la cárcel de Picaleña donde existen denuncias de presiones para mover a internos de un patio a otro, además advirtió que con el traslado de internos de la Permanente al COIBA lo único que va a hacerse es trasladar el problema de hacinamiento.