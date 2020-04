El próximo lunes Confa iniciará el pago de subsidios al cesante

La jefe del Mecanismo de Protección al Cesante de Confa, Ángela Consuelo Montes, dijo en Caracol Radio que el subsidio de emergencia para quienes han perdido su empleo por la crisis que origina el COVID-19 es manejado por el Gobierno Nacional, aunque los recursos provienen de las propias cajas de compensación del país y son directamente proporcionales a la cantidad de aportes que hacen los empresarios cada mes.

Recordó que el decreto reglamentario de estos subsidios fue emitido el 30 de marzo y que la caja empezó a recibir postulaciones el 6 de abril, por lo cual a partir de este lunes 27 se entregarán los primeros pagos ya que se dispone de 3 días hábiles después de la notificación para hacerlo.

En Caldas hasta la fecha se han presentado cerca de 10.000 postulaciones, aunque solo 600 beneficios podrán ser asignados para este mes debido a que los recursos disponibles son limitados.

Por ahora 3.000 personas han recibido una notificación en su correo electrónico por parte de Asopagos donde se les indica cuál es la causa de que su petición haya sido rechazada, entre las que se destacan presentar una fotocopia de la cédula que no sea legible o que solo tenga una de las caras del documento, no coincidir las fechas registradas en el sistema de Confa con la carta de retiro laboral, o que este comprobante de finalización del contrato no sea el de la última empresa. Los usuarios tienen 5 días para completar la documentación faltante de tal manera que el trámite pueda continuar.

Indicó que los ciudadanos de Caldas podrán seguir presentando las solicitudes para obtener el subsidio en los meses venideros, las cuales quedarán en una lista de espera para cuando se disponga del dinero necesario por parte de la empresa para nuevas asignaciones; aunque fue clara en manifestar que debido a las medidas que ha adoptado el gobierno por esta emergencia en las que muchas empresas estarán exentas temporalmente, el dinero disponible para esta clase de subsidios será menor y por ende habrá menos beneficiarios

A los postulantes les pidió revisar su correo electrónico ya que es el único método que se está empleando para notificar a quienes sí resulten beneficiados o les hagan falta documentos, pero que no hay atención presencial ni telefónica para consultar sobre este particular.

