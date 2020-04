Denuncian represalias en Clínica El Bosque de Cartagena por protestas

Enith Meza, es una enfermera que trabaja en la parte de urgencias de la Clínica El Bosque. Ella se levantó muy temprano para estar a tiempo en el centro asistencial e iniciar su jornada laboral, sin embargo, al llegar se encontró con una no muy grata sorpresa.

Meza al igual que varios de sus compañeros, no pudieron ingresar a cumplir con su deber en medio de la emergencia sanitaria del Coronavirus, porque no estaban en un listado debidamente autorizado por la gerencia, el cual fue dejado con los vigilantes.

"La sorpresa es que solo para el personal de enfermería hay un listado de los que pueden entrar a la clínica. Yo me encontraba de turno de corrido, mostré la evidencia del horario de trabajo que me tocaba hoy, pero no dejaron ingresar. Casualmente somos los mismos que hemos liderado los plantones durante todos estos días" aseguró Enith Meza.

Enith denunció que a los demás colegas que sí se encontraban laborando dentro de la clínica, no los dejaron salir a ejercer el derecho de la protesta. "Nuestros compañeros están como presos, sacudieron pañuelos por las ventanas en señal de apoyo porque les dijeron que no podían salir. Necesitamos una respuesta y que no nos dejen en visto aquí se están vulnerando todos los derechos a la libre expresión y protesta", contó.

"Mi jornada iniciaba a las 6:00 de la mañana, llego a las 5:40, pero cuando voy entrando con mi carro el vigilante me pide mi nombre y dice que no puedo ingresar porque no estoy en la lista. Ni siquiera dejaron entrar el vehículo pese a que yo pago por el parqueo mensualmente", sostuvo Ani San Martín, otra enfermera afectada.

Los profesionales de la salud temen que todo se trate de represalias por parte de la clínica, ante las reiteradas jornadas de manifestaciones donde han reclamado la falta de elementos de protección personal y medios de transporte para llegar a sus casas.

Caracol Radio intentó comunicarse con la gerente de la Clínica El Bosque, pero no contestó a nuestras llamadas.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA