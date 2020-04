Nos insultan y dicen que tenemos el virus: personal médico en Cartagena

Ante los micrófonos de Caracol Radio, los médicos y enfermeros de la Clínica El Bosque en Cartagena denunciaron fuerte discriminación por parte de algunos ciudadanos de la capital de Bolívar, en medio de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus.

Los profesionales de la salud, manifestaron que diariamente tienen que soportar malos tratos de las personas, especialmente de conductores de transporte público quienes incluso no los dejado subir a los automotores en varias ocasiones.

“No solamente el acceso difícil que tenemos sino también la discriminación a la hora de tomar el transporte público. A muchos no nos han permitido subir a taxis o buses, nos insultan porque dicen que somos portadores del virus, eso no es lo correcto. Este no es el único virus que ha salido en el mundo que la gente no conoce y los hemos podido mantener porque sabemos las medidas de protección”, aseguró Juan Camilo Arias, es enfermero.

Los médicos y enfermeros pidieron a la ciudadanía respeto en medio de esta situación difícil que atraviesa la ciudad y el país. “Pedimos que no nos discriminen por ser personal de la salud, que nos permitan poder transportarnos para poder llegar a nuestras casas. Esperamos poder caminar tranquilamente por la calle sin que nos digan que somos unos desechables”, contó Arias.

El personal médico del centro asistencial también denunció que no tienen elementos de protección personal adecuados para evitar el contagio del Coronavirus.

