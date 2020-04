43 personas del área de salud en Antioquia han dado positivo para COVID-19

La Secretaría de Salud de Antioquia confirmó que 43 personas del área de la salud, entre personal administrativo y de atención médica han dado positivo para coronavirus, de estos 17 casos todavía están activos y 26 ya se han recuperado.

“Se han reportado 43 casos, de estos, 22 son casos importados o están relacionados con la importación", explicó Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, asegura, al referirse a estos profesionales, que “dentro de la tristeza y el dolor que produce la pandemia del coronavirus, hay algo muy valioso: la pandemia nos invita a reflexionar hacia el futuro. Hoy más que nunca es tiempo para la unidad y ojalá ese esfuerzo no sea temporal, sino que permita dejar lazos positivos a futuro. El mundo no será igual después del virus, esta es una de las más grandes crisis de la historia y, sin lugar a dudas, la más grande de nuestras generaciones; todos quedaremos marcados como seres humanos, como miembros de una familia, de una comunidad, de una etnia. Por eso me estimula mucho ver su trabajo, porque exalta esos valores de la unidad y la solidaridad que resurgirán, siendo mucho más claros y necesarios al futuro”.

Según indicó la Gobernación, las personas del área de la salud identificadas como casos positivos reciben el mismo tratamiento que cualquier otro paciente, y por lo tanto, se les solicita guardar medidas de aislamiento y permanecer en cuarentena en sus hogares, mientras avanzan hacia el estado de recuperación.

