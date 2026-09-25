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25 sep 2026 Actualizado 15:33

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Invima advierte por circulación de medicamentos fraudulentos en Colombia: habla Asocoldro

Lucía Monsalve, directora ejecutiva de Asocoldro, el gremio de

los droguistas, habló en 6AM W.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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