Invima advierte por circulación de medicamentos fraudulentos en Colombia: habla Asocoldro
Lucía Monsalve, directora ejecutiva de Asocoldro, el gremio de
los droguistas, habló en 6AM W.
Invima advierte por circulación de medicamentos fraudulentos en Colombia: habla Asocoldro
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...