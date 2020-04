"Ayudas para el sector agrario son insuficientes"

Así lo indicó en Caracol Radio Manizales Oscar Gutiérrez Reyes, dirigente de Dignidad Agropecuaria Nacional, quien afirmó que en el gremio están muy preocupados porque las medidas tomadas por el gobierno nacional no impactan la salud y el trabajo de la gente del campo, ya que lo único que se ha anunciado es un paquete de préstamos, que si bien tienen beneficios como un año de gracia o bajos intereses, no es de fácil acceso para miles de productores porque no tienen garantías para presentarle a las entidades bancarias y terminan sin su aprobación.

Acerca del subsidio de 140.000 pesos para quienes tienen más de 70 años y laboran en el campo dijo que es una ayuda que sirve pero que es insuficiente para estos ciudadanos que dependen de su trabajo para subsistir, y que además esa propuesta ya se había hecho por parte de los dirigentes gremiales desde hace varios años para dar cobertura a quienes no pudieron beneficiarse con programas como Colombia Mayor.

Estima que apenas unos 2.000 empresarios de los llamados negocios verdes terminarán recibiendo las ayudas anunciadas por el presidente Iván Duque, lo cual representa un sector mínimo de la población rural del país y no se convierte en una solución efectiva para aliviar la crisis económica.

Criticó el hecho de que a los habitantes de las áreas rurales no se les haya otorgado elementos de protección, ni tampoco conozcan cómo implementar estrategias especiales de higiene en los cuarteles de los trabajadores o en el momento de comercializar sus productos para evitar contagios por coronavirus, ya que únicamente reciben algunas recomendaciones básicas sobre el lavado de manos o desinfección de las instalaciones de sus fincas.

