Familia en Pereira busca ayuda para traer a sus seres queridos de Ecuador

Diana Patricia Parra, habitante de Pereira, pide ayuda las embajadas buscando que cuatro familiares y cercanos suyos, se encuentran en estos países con el temor de no saber cómo volver.

"He tratado de comunicarme con la embajada pero no he podido, yo tengo dos familiares fuera, dos en Perú y otros en Ecuador, pero los que más me preocupan son los que están en Ecuador, en Guayaquil, yo quiero sacarlos antes de que se me puedan contagiar o morir", mencionó.

Lea también: Pruebas para Covid-19 en Dosquebradas tendremos que pagarlas: Diego Ramos.

Agregó la ciudadana, que la tensión aumenta ante la negativa de parte de los organismos migratorios, especialmente en Ecuador, país vecino donde se ha intensificado el problema de salud pública.



"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA"