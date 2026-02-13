El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Interceptaciones a DMG reiteran que Abelardo de la Espriella pidió 760 millones para congresistas

David Murcia Guzmán afirmó en su entrevista de las últimas horas que su abogado de entonces Abelardo de la Espriella pidió 760 millones de pesos para, entre comillas, “tocar congresistas”.

Vea aquí: David Murcia acusa a Abelardo De la Espriella de pedirle $760 millones para influir en congresistas

El propósito de esa actividad era conseguir que algunos legisladores se opusieran a un proyecto de ley que penalizaba el almacenamiento y transporte de dinero en efectivo.

La afirmación de David Murcia, condenado por captación ilegal y lavado de activos, coincide con interceptaciones de la época en las que miembros del grupo DMG aseguran que Abelardo de la Espriella pidió esa suma.

Lea aquí: Abelardo De La Espriella y Juan Fernando Cristo chocan por denuncias en el caso de David Murcia

En una de esas conversaciones grabadas por las autoridades una mujer llamada Lina María Rodríguez, miembro del equipo contable de DMG, le menciona esa petición de dinero a William Suárez, segundo al mando de DMG.

LINA: “Es que imagínate que me llamó Daniel”

WILLIAM SUAREZ: “¿Quién? LINA: Daniel, Daniel Ángel. WILLIAM SUÁREZ: Sí.

LINA: “Y me dijo que mañana Abelardo tiene que… tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760”

WILLIAM SUÁREZ: ¿Cuánto?

LINA: “760 porque tiene que modificar unas cosas que van a hacer” LINA: “Unas leyes al interior del Congreso”.

En otra de las interceptaciones Lina Rodríguez le informa a William Suárez que el desembolso de los 760 millones ya fue autorizado

Le puede interesar: Estas son las razones por las que David Murcia, cerebro de DMG, denuncia a Abelardo de la Espriella

WILLIAM SUÁREZ: “Sí, aló”

LINA: “Listo, señor. Que sí autorizó los 760”

WILLIAM SUÁREZ: “¿Los qué?

LINA: “Los 760”

WILLIAM SUÁREZ: “De qué”

LINA: “De Abelardo de la Espriella”

WILLIAM SUÁREZ: “Hijuemadre”

Existe otra llamada en la que William Suárez le ordena a Sandra Daza, tesorera de DMG en Bogotá, efectuar el pago. En la comunicación Suárez hace alusión a alguien llamado “doctor Laspriella” y a la suma “760”

WILLIAM SUÁREZ: “Hay un pago que hay que hacer aquí del Doctor La Espriella”

SANDRA DAZA: “Sí” WILLIAM SUÁREZ: “De 760”

SANDRA: “¿760?”

Las llamadas interceptadas coinciden en que existió esa petición de 760 millones de pesos a DMG por parte de Abelardo de la Espriella, de la que habla David Murcia en la entrevista.

También puede ver: “No cometí delito alguno”: De la Espriella por denuncias de robo a David Murcia

Durante 14 meses las comunicaciones de DMG fueron interceptadas. Existen 40.000 horas de grabación que están en los archivos judiciales colombianos. Copia de una parte importante de esas grabaciones fue entregada a la justicia de Estados Unidos para que fueran procesados los miembros de DMG extraditados a ese país: David Murcia Guzmán, su cuñado William Suárez y la abogada Margarita Pabón.

Una publicación del diario El Espectador del 6 de julio de 2009, afirma lo siguiente sobre una prueba presentada por investigadores judiciales en el juicio de David Murcia Guzmán: “El investigador Joselito Medina Moyano también reveló los detalles de un seguimiento realizado el día 30 de octubre (de 2008), con varias fotografías tomadas a una camioneta de DMG, que aparentemente tenía como destino la oficina de De La Espriella, ubicada en la Zona Rosa, al norte de Bogotá”.

Escuche El Reporte Coronell completo aquí: