Pruebas para Covid-19 en Dosquebradas tendremos que pagarlas: Diego Ramos

Una grave denuncia realizó el alcalde de Dosquebradas frente a los resultados de las pruebas de Covid-19 que desde hace ocho días no llegan al municipio, pero aún peor asegura el mandatario que les tocará de ahora en adelante pagar todas las pruebas que se hagan en la localidad.

Así lo confirmó en Caracol Radio el alcalde Diego Ramos, anunciando que el Instituto Nacional de Salud, al parecer les confirmó que no realizará más pruebas de Covid-19 en la localidad y que les tocará desde la administración a través de la secretaría de salud, pagar por cada análisis que se realice para determinar o descartar casos de coronavirus.

"Una muy mala noticia, a nivel nacional no vamos a tener más toma de muestras por parte del Instituto Nacional de Salud y por ende nos tocará pagarlas a nostros, cada una cuesta $100.000 y en este momento no tenemos recursos, nos tocará buscar de manera inmediata, además llevamos ocho días esperando resultados de pruebas que enviamos y que aún no llegan de Bogotá", confirmó en Caracol Radio el alcalde Ramos.

Además aseguró que la preocupación más grande se da por la falta de camas en los centros médicos del municipio como el Hospital Santa Mónica y el puesto de salud de Santa Teresita, por lo que también deben hacer una inversión millonaria sin tener recursos.

Finalmente el mandatario pidió al gobernador Víctor Manuel Tamayo y al presidente Iván Duque apoyar a Dosquebradas en medio de esta contingencia para evitar que se incremente la crisis social en la localidad.

Lea también: Nuevas camas UCI para hospitales y clínicas de Risaralda

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA"