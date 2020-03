Tunja tendrá Pico y Cédula para abastecimiento en Cuarentena, por Covid-19

Tunja extremó las medidas de seguridad para proteger a los habitantes de la Capital boyacense y para evitar acaparamiento, congestiones de personas y salidas masivas a los supermercados, plazas, tiendas, droguerías y otros establecimientos de comercio, el alcalde de Tunja Alejandro Fúneme decretó el 'Pico y Cédula' para que una persona de cada núcleo familiar pueda salir en dos jornadas diarias, a comprar víveres y elementos para sobrellevar la cuarentena por Coronavirus en la ciudad.

El 'Pico y Cédula' en Tunja para la cuarentena comenzará desde este lunes 23 de marzo, y aplicará de lunes a domingo, en toda la ciudad, teniendo en cuenta el último dígito de la cédula de quien quiera salir de casa, durante un periodo de dos horas.

"La Administración Municipal dispondrá de una nueva medida de pico y cédula para que los habitantes de Tunja puedan hacer las compras que sean necesarias durante el aislamiento", puntualizó el alcalde Fúneme.

Los horarios que deben acatar comerciantes de droguerías, supermercados,

placitas campesinas y demás establecimientos de comercio en la ciudad de Tunja en la atención al público serán los siguientes:

a. Lunes: en horario de 9:00 a.m. a 11:00 am, se atenderán únicamente a los

ciudadanos quienes su número de cédula termine en 0 y 1; y de 4:00 pm a

6:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 2 y 3.

b. Martes: en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se atenderán únicamente a

los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 4 y 5; y de 4:00

p.m. a 6:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 6 y 7.

c. Miércoles: en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se atenderán únicamente

a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 8 y 9; y de 4:00

p.m. a 6:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 0 y 1.

d. Jueves: en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se atenderán únicamente a

los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 2 y 3; y de 4:00

p.m. a 6:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 4 y 5.

e. Viernes: en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se atenderán únicamente a

los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 6 y 7; y de 4:00

p.m. a 6:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 8 y 9.

f. Sábados: en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. se atenderán únicamente a

los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 0 y 1; de 12:00 del mediodía a 2:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 2 y 3; y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 4 y 5.

g. Domingo: en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. se atenderán únicamente a

los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 6 y 7; y de 12:00

del mediodía a 2:00 p.m. a quienes su número de cédula termine en 8 y 9.

El decreto que establece la medida de ´Pico y Cédula´, también establece que Propietarios, administradores y trabajadores de droguerías, supermercados, placitas campesinas y demás establecimientos de comercio deberán:

• Evitar las aglomeraciones y desabastecimiento de los productos de la

canasta familiar.

• Adoptar todas las medidas pertinentes de higiene, salubridad y asepsia al

ingreso y salida de los establecimientos.

• Disponer los elementos necesarios para prestar el servicio de domicilios

tales como: un número de teléfono público y de fácil acceso para que los

ciudadanos puedan realizar sus pedidos, personal y medio de transporte

que garantice el suministro de los productos en el lugar que se solicitan.

• Permitir el ingreso solo a un miembro por familia en los horarios establecidos en el pico y cédula evitando aglomeraciones.

De otro lado, el gobernador del departamento de Boyacá Ramiro Barragán, anunció que al igual que Bogotá, extendió la vigencia del decreto de simulacro obligatorio del lunes 23 de marzo a la media noche, hasta el martes 24 de marzo a la media noche. La extensión del simulacro por 24 horas más, empatará con la orden de cuarentena obligatoria ordenada por Duque.