Por Estado de Emergencia en Colombia, Boyacá ya no podría cerrar fronteras

Y es que la medida del cierre de fronteras terrestres en Boyacá para hacerle frente al Coronavirus, ha sido bastante polémica en el país. Algunos expertos juristas la señalaron cómo una posible extralimitación de funciones por parte del mandatario de los boyacenses.

En la tarde de este martes 17 de marzo, el gobernador Ramiro Barragán ordenó el cierre de fronteras departamentales terrestres para evitar la propagación del Coronavirus: se prohibió el ingreso de vehículos provenientes de Cundinamarca, Casanare, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Arauca, a excepción de elementos y alimentos necesarios para la comunidad y servicios médicos.

Sin embargo, y aunque la medida está en firme, por ahora, y estaría dispuesta para entrar en aplicación al medio día de este miércoles 18 de marzo, el gobernador de Boyacá, y de todos los departamentos que habrían decidido acciones y decretado medidas de prevención, se habría quedado sin facultades para aplicarlas, después de la alocución presidencial.

Recordemos que, ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, en medio de la emergencia causada por el Coronavirus, que ya tiene a 75 personas infectadas, el Presidente de la República Iván Duque y todos los Ministros del Gabinete, tomaron la decisión de decretar el Estado de Emergencia, de conformidad con lo establecido con el artículo 215 de nuestra Constitución Política.

Esta última decisión presidencial, dejaría sin piso y sin potestad al gobernador de Boyacá Ramiro Barragán, para cerrar las fronteras terrestres, para aplicar el toque de queda e incluso la ley seca decretada en todo el territorio nacional.

La razón, está en el Artículo 296 de la Constitución Política de Colombia, que dicte textualmente que: “para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.”

En este orden de ideas algunos juristas cuestionan si el gobernador presuntamente se habría extralimitado en sus funciones o no.

El senador de Boyacá, Ciro Alejandro Ramirez: “sin necesidad de el decreto de emergencia, para lo único que los gobernadores son subordinados del presidente, es para el orden público, esa es una facultad exclusiva del jefe de estado. El mantener el orden público del país es facultad del presidente de la republica. Lo que hizo el gobernador según nos han dicho juristas y ministerios, cómo el del interior, lo que hizo el gobernador de cerrar sus fronteras está fuera de sus funciones, no está dentro de sus facultades, pues un departamento no es un país, no es un estado y eso no podría hacer”.

Por su parte el senador y ex gobernador de Boyacá Jorge Eduardo Londoño, dijo que en efecto el presidente sí puede tumbar esas medidas, y que aunque está de acuerdo con la medida de cierre de fronteras, defiende sobre todo que es más importante destinar recursos para crear nuevas camas en UCI, pues el dinero para la dotación de cuidados intensivos debe ser prioritaria en medio de la emergencia por la pandemia de Covid-19.

“Así es la constitución de 1991. En un estado centralista como el nuestro, el presidente puede hacer lo que estime pertinente en todo sentido, cuando decreta este tipo de emergencia. Y en ese sentido, puede dejar en el decreto, levantar esas barreras o medidas que hayan adoptado antes los gobernadores. Sin embargo insisto en que en este momento lo importante es proveer los recursos para la dotación de los hospitales y sus UCI. Algunos estudios dicen que si los boyacenses cumplimos con el aislamiento, incluso así, tendríamos al menos 300 casos de infectados por Covid 19, y solo tenemos alrededor de 80 camas. Y si no cumplimos con el aislamiento, tendríamos 1.000 casos por lo menos de afectados por Coronavirus. Entonces, no debemos distraernos en el tema del cierre de fronteras sino enfocarnos de verdad en herramientas para la salud. El presidente si puede derogar cualquier cosa que hayan ordenado los gobernadores y alcaldes, ese es el centralismo”, sostuvo Londoño.

Añadió que “los gobernadores pueden incidir en la medidas que cada alcalde ha tomado por su lado, ese es un desorden, que se debe a la falta de liderazgo del presidente de la República que lo ha tomado rápidamente las medidas, y en su desespero, los gobernantes, hacen lo que pueden”.

Por su parte, en diálogo con Caracol Radio, el gobernador de boyacá, Ramiro Barragán, no está lejos de tener que acatar las medidas presidenciales, y de derogar las tomadas en el último consejo de gobierno, pues dice ser consciente que sobre la ley constitucional, no puede haber otra norma.

Así las cosas, revisarán los detalles del estado de emergencia dictaminando por el presidente dique en las últimas horas. Luego de ello, decidirá si las decisiones del departamento quedan en firme o no.

“Estamos esperando a ver que dicen esas normas, decretos presidenciales que quedan con fuerza de ley por la declaración de emergencia nacional, y van en contra vía de lo nuestro, lo nuestro queda derogado. Vamos a ver en detalle la expedición del decreto de emergencia, y esos decretos están por encima de cualquier medida tomada por cualquier otra autoridad en el territorio nacional”, explicó el gobernador Barragán.

Sostuvo que por ahora, se aplica lo establecido en el decreto 183 del 17 de marzo de 2020, donde se ordenó el cierre de las fronteras para el medio día de hoy, la ley seca y el toque de queda para los 123 municipios de 8pm a 5AM.

Estas últimas medidas también se caerían con el estado de emergencia nacional. Antes del medio día de este miércoles el gobernador se pronunciara sobre esta situación.