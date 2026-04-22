Prestadores de salud alertan graves riesgos por posible fusión entre Nueva EPS y Famisanar

Tres hospitales públicos de Córdoba anunciaron la suspensión de la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS.

En medio de la crisis estructural que enfrenta el sistema de salud en Colombia, la Union de Instituciones Prestadoras de servicios (UNIPS) encendió las alarmas por la posible fusión entre Nueva EPS y Famisanar, una propuesta que analiza el Gobierno como parte de la reorganización del aseguramiento.

El gremio, que agrupa a instituciones prestadoras de servicios de salud, advirtió que esta integración —lejos de ser una solución inmediata— podría agravar la situación financiera del sistema y generar efectos directos sobre la atención de los usuarios.

“Estos procesos conllevan riesgos significativos que deben ser advertidos oportunamente, especialmente por su impacto directo sobre la atención de los usuarios”, señaló la organización.

Concentración de deudas y presión sobre hospitales

Uno de los principales focos de preocupación es la eventual acumulación de pasivos entre dos EPS con dificultades operativas y financieras. Según UNIPS, esto podría traducirse en mayores retrasos en los pagos, incremento de cartera y un deterioro aún mayor en la liquidez de clínicas y hospitales.

“La fusión implica un alto riesgo de concentración de pasivos, incremento en los tiempos de pago y mayor incertidumbre en la depuración de cartera”, advirtió el gremio.

En ese sentido, alertaron que los procesos de transición administrativa suelen venir acompañados de fallas en facturación, auditorías y reconocimiento de servicios.

“Esta situación podría profundizar la ya crítica iliquidez de las IPS, afectando su capacidad de operación, el pago del talento humano y la continuidad de los servicios esenciales” afirmaron en su comunicación.

La integración de redes, modelos de atención y sistemas de información también representa un desafío técnico de alto impacto. UNIPS advierte que la falta de interoperabilidad y posibles cambios en las condiciones contractuales podrían traducirse en interrupciones en los tratamientos y barreras de acceso.

Además, el gremio enfatizó que este escenario sería especialmente crítico en poblaciones de alto riesgo, donde la continuidad del tratamiento es determinante para los desenlaces en salud.

Llamado urgente a garantías y control del proceso

Ante este panorama, UNIPS hizo un llamado directo a las autoridades, en particular a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, en caso de concretarse la fusión, se garantice un proceso riguroso, transparente y con mecanismos claros de seguimiento.

“Es fundamental establecer garantías de pago, planes de contingencia y asegurar la continuidad de la atención durante todo el proceso”, señalaron.

Además, advirtieron sobre la falta de reglas claras frente a la asunción de deudas y la continuidad contractual, lo que genera incertidumbre jurídica y financiera para miles de prestadores.

Finalmente, el gremio fue enfático en que cualquier reforma o reorganización del sistema debe priorizar la estabilidad de la red prestadora y la protección del derecho a la salud.

“La sostenibilidad del sistema de salud no puede construirse sobre el debilitamiento de su red prestadora”, concluyó UNIPS.