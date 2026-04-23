Gobierno niega deudas con clínicas y hospitales tras informe del gremio

La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) respondió al más reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que advierte que la deuda total con prestadores de salud en Colombia alcanzó los $25,7 billones a cierre de 2025.

En ese estudio, el gremio señala que entidades del Estado —incluida la ADRES— tendrían obligaciones por más de $612 mil millones con clínicas y hospitales.

Frente a estas cifras, el director de la ADRES, Félix León Martínez, fue enfático: la entidad no registra deudas con las IPS del país.

Según explicó la entidad, por su modelo de operación y normatividad, no puede tener cuentas vencidas ni cartera acumulada con prestadores de servicios de salud.

De acuerdo con su versión, lo que aparece como deuda en algunos reportes corresponde, en gran parte, a cuentas antiguas o no reconocidas para pago, que siguen registradas en los estados financieros de las instituciones.

“La ADRES no tiene registradas en sus estados financieros deudas con IPS del país”, señaló el director, quien insistió en que estas cifras no corresponden a obligaciones reales.

El llamado a clínicas y hospitales

La entidad hizo un llamado directo a las IPS, tanto públicas como privadas, para que depuren sus estados financieros y eliminen cuentas que no tienen posibilidad real de recaudo.

Según explicó Martínez, muchas instituciones mantienen cuentas vencidas o rechazadas con la expectativa de recuperarlas en el futuro, lo que —advirtió— no es una práctica adecuada desde el punto de vista contable.

En el caso de las entidades públicas, la Contaduría General de la Nación exige limpiar estos registros, mientras que en el sector privado esto es necesario para cumplir con las normas internacionales de información financiera.

¿Qué sí reconoce la ADRES?

La entidad aclaró que actualmente solo tiene en trámite una parte de los recursos mencionados, relacionados con reclamaciones por accidentes de tránsito sin SOAT, cuyo valor no alcanza ni la décima parte de la cifra reportada por el gremio.

Un debate de fondo sobre la liquidez del sistema

Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) se pronunció tras las declaraciones de la ADRES y ratificó la validez de su informe de cartera.

El gremio aseguró que, luego de verificar los registros y valores reportados por las instituciones prestadoras de salud, lo publicado “coincide de manera fidedigna con los reportes allegados al estudio por cada una de las IPS”.

Además, explicó que estas cifras se originan en la atención efectiva a los pacientes —consultas, procedimientos y cirugías.— que posteriormente derivan en procesos de facturación

Tras un primer acercamiento con la ADRES, la ACHC indicó que se avanzará en mesas técnicas y espacios de trabajo conjunto, con el objetivo de revisar, cruzar información y normalizar los procesos relacionados con estas cuentas.