Confirman quinto caso de sarampión importado en Colombia: refuerzan alerta por brotes

El Ministerio de Salud, junto al Instituto Nacional de Salud, confirmó el caso tras una Sala de Análisis de Riesgo, en la que se evaluó el comportamiento del virus frente al aumento de contagios en países como Estados Unidos, Canadá y México.

Con este nuevo reporte, Colombia completa cinco casos de sarampión importado: cuatro en Bogotá y uno en Santander. Todos están asociados a contagios adquiridos fuera del país, en un contexto de reactivación del virus a nivel internacional.

La paciente se encuentra en buen estado general, permanece en aislamiento y bajo monitoreo médico. Mientras tanto, las autoridades avanzan en el rastreo de contactos cercanos y de las personas con las que tuvo interacción durante su periodo de contagio, con el objetivo de cortar posibles cadenas de transmisión.

El caso confirmado se da en medio de un panorama regional complejo, con brotes activos de sarampión en varios países de Norteamérica. Esta situación incrementa el riesgo de importación de nuevos casos, especialmente en viajeros.

Por ello, se mantienen activas las acciones de vigilancia epidemiológica y control sanitario en el país, con especial atención en puntos de entrada y seguimiento de casos sospechosos.





Vacunación, la principal barrera

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el llamado urgente a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente si tienen previsto viajar a zonas donde el virus continúa circulando.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible. Las autoridades advierten que la clave para evitar su propagación en Colombia está en la inmunización oportuna y el seguimiento riguroso de los casos.