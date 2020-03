Aeropuerto el Edén se rajó en medidas contra el covid_19 según contraloría

El aeropuerto el edén de Armenia se rajó en la visita de la contraloría sobre las medidas frente al coronavirus

Según el ente de control en una escala de 1 a 10 en calificación la terminal área apenas sacó 2, porque no cuenta con zona de aislamiento, no tiene sistema de señalización y no cuenta con medición de temperatura.

Precisamente las directivas de la aerolínea Spirit acatando las medidas del gobierno nacional no está permitiendo que personas que no tengan nacional colombiana puedan viajar desde los Estados Unidos hacia el aeropuerto el edén.

Patricia Muñoz representante comercial de Spirit en el Eje Cafetero y Valle del Cauca indicó que están haciendo los controles de salubridad con el personal del aeropuerto y la secretaria de salud.

Además la aerolínea no está cobrando penalidad por aplazamientos, el pasajero tiene hasta 6 meses para reprogramar su fecha de viaje sin ninguna penalidad, únicamente se paga adicional por diferencia de tarifa.