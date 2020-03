Se mantiene el pico y placa este fin de semana en Bogotá

La alerta amarilla se mantiene en la capital, pues no cesan los incendios y las quemas, ahora al norte del país, que hacen que el material particulado llegue hasta la ciudad.

"Después de verificar y monitorear diariamente la calidad de aire en estos días, hemos decidido no levantar la alerta, pues la condiciones no mejoran significativamente, siguen las medidas como estaban", aseguró Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.

Por esta razon, el sábado los vehículos que terminen en placa par no pueden circular por las calles desde la la 6:30 a.m. hasta las 6 p.m. y el domingo los de placa impar de 6:30 a.m. a 2:00 p.m.

La medida se levantará solo si en 48 horas los índices en la calidad del aire se encuentran en estado moderado.





Aunque hay ciclovía normal este domingo 15 de marzo, las actividades de aeróbicos y recrovía se cancelan por esta alerta.