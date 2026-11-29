Este sábado comenzó la tercera fecha del Grupo A, de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. La jornada comenzó en Bogotá y se extenderá hasta este domingo en Medellín.

Santa Fe 1-1 Nacional

Independiente Santa Fe y Nacional empataron 1-1 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Juego que fue de ida y vuelta y contó con grandes emociones en ambas áreas.

Tras revisión del VAR, el árbitro Bismarks Santiago sancionó una mano de Helibelton Palacios en el área. Alfredo Morelos cambió el cobro por gol a los 44 minutos, con un remate al palo de la mano izquierda de Andrés Mosquera Marmolejo.

En la segunda parte, en un juego de grandes emociones, Emerson Rivaldo Rodríguez igualó las acciones a los 60 minutos, recibiendo una pelota sobre la banda derecha, enganchando hacia afuera y rematando cruzado de pierna derecha, para vencer al portero Franco Armani.

A partir de ahí, el partido fue de ida y vuelta, siendo más punzante el equipo Cardenal, pero sin poder imponerse a la resistencia del argentino Armani, la gran figura de la noche.

Tabla de posiciones Grupo A