Monserrate sigue consolidándose como uno de los destinos para disfrutar de la Navidad en Bogotá. Desde este viernes 27 de noviembre y hasta el 11 de enero de 2027, los visitantes podrán recorrer el alumbrado navideño de este emblemático cerro, que este año tendrá como temática la riqueza natural y cultural de la cordillera de los Andes.

La propuesta, denominada ‘Navidad Andina’, busca transportar a los asistentes por diferentes paisajes de Suramérica, con escenarios inspirados en glaciares, desiertos, volcanes y montañas. La experiencia contará con más de 25 actividades culturales y artísticas durante la temporada.

¿Cuánto cuesta subir a Monserrate en Navidad?

Quienes quieran disfrutar del alumbrado deberán tener en cuenta el costo del transporte en teleférico o funicular. Durante el horario nocturno de la temporada navideña, es decir, después de las 5:30 p. m., el tiquete de ida y regreso tendrá un valor de 35.000 pesos por persona.

Esta tarifa aplica todos los días, incluidos domingos y festivos. Para quienes planeen visitar el cerro en otros horarios, las tarifas generales publicadas son:

De lunes a sábado y festivos: $35.000 ida y regreso y $21.000 por un solo trayecto.

Domingos: $21.000 ida y regreso.

Adultos mayores de 62 años: $29.500 de lunes a sábado y festivos, y $16.500 los domingos, presentando la cédula.

Fast Pass: $96.500.

Es importante tener presente que la tarifa nocturna de $35.000 se mantiene después de las 5:30 p. m., incluso los domingos y festivos.

Horarios del alumbrado navideño en Monserrate

El recorrido de luces estará disponible todos los días, entre las 5:30 p. m. y las 11:59 p. m., desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027.

Los tiquetes para subir en teleférico o funicular podrán comprarse hasta las 10:00 p. m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p. m. los domingos y festivos. La compra estará habilitada en las taquillas del cerro y a través de la página oficial de Monserrate.

Hay dos fechas especiales que deben tener en cuenta quienes quieran visitar el lugar: el 24 y el 31 de diciembre no habrá iluminación navideña y las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m.

¿Qué actividades habrá en Monserrate durante la Navidad?

La programación de este año incluye diferentes presentaciones culturales para complementar el recorrido de luces.

Entre las actividades están los espectáculos ‘Navidad por los Andes’ y ‘Navidad a la colombiana’, con muestras de danza de países andinos. Estas presentaciones se realizarán los días 5, 12 y 19 de diciembre, y el 9 de enero de 2027.

También habrá comparsas navideñas en las siguientes fechas:

Noviembre: 29.

Diciembre: 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 y 29.

Enero: 3, 7 y 10 de 2027.

Por su parte, los personajes luminosos estarán presentes el 9, 16, 23 y 26 de diciembre, así como el 2 de enero de 2027.

¿Qué encontrarán los visitantes en el recorrido de luces?

La experiencia comenzará en la Casona, donde se encuentra la taquilla y el jardín de la cruz. Allí habrá una instalación de luces inspirada en la geografía andina.

Durante el recorrido, quienes suban por el funicular encontrarán iluminación en el túnel, mientras que en la cima habrá un mural inspirado en los Andes y un árbol de 12 metros que se sincronizará con música navideña.

El camino también tendrá representaciones de diferentes lugares de Suramérica, como la Montaña de los Siete Colores de Perú, el Salar de Uyuni de Bolivia, el volcán Cotopaxi de Ecuador, el Parque Nacional Natural Los Nevados de Colombia, las Torres del Paine de Chile, el glaciar Perito Moreno de Argentina y el desierto de Atacama.

La visita terminará cerca del Santuario, donde estará instalado un pesebre giratorio de siete metros de altura, acompañado de un arco monumental inspirado en el cóndor de los Andes.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, las figuras del alumbrado fueron elaboradas mediante impresión 3D con PET-G, un material obtenido de botellas plásticas recicladas. Para esta propuesta se reutilizaron más de 55.000 botellas y se incorporó iluminación LED.