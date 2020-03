Álvaro Uribe niega conocer el paradero de María Claudia Daza

Desde Paipa (Boyacá), el expresidente, senador y máximo líder del partido centro democrático, Alvaro Uribe Velez, dijo estar sorprendido por la salida del país de su exasesora, María Claudia ‘Caya’ Daza.

“No he hablado con ella, no sé sobre su paradero, no sé nada sobre su salida del país, y he pasado todos estos días acá dedicado a este evento de retiro espiritual del Centro Democrático en Paipa, donde hablamos de los lineamientos del partido”, sostuvo el senador Uribe Vélez.

Además aseguró que no ha tenido Comunicacion con Daza después del escándalo de los audios que iniciaron la llamada ‘Ñeñe Política’.





Frente a la denuncia de los ciudadanos Gonzalo Guillén y Daniel Mendoza en la cual le atribuyen presuntas conductas contra los mecanismos de participación democrática, y bajo la cual la Sala De Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa contra el senador Alvaro Uribe Vélez, este sostuvo que se mantendrá hermético frente a su defensa alrededor del escándalos que le generó una indagación preliminar aperturada en su contra por parte de la Corte Suprema de justicia, pero que está dispuesto a que se presenten las pruebas necesarias y disponible a lo que requiera la justicia para que se de una resolución pronta a esta investigación. Además dijo que fue doloroso para él, el hecho de haber sabido de las transcripciones.





“Me sostengo en lo que he dicho desde que se desató el escándalo por unos audios. Infortunadamente es una versión periodística que le da valoración a unas transcripciones que corresponden a algo que dijo ‘Cayita’ cuando era mi UTL, lo cual me duele inmensamente. Ojalá aparezca ese audio y se hagan los cotejos y se haga toda la investigación y se tomen las decisiones que haya que tomar”, explicó el expresidente.

Uribe sostuvo que insistirá en la reforma del poder judicial, en eliminar la JEP y en una corte única.