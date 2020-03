Primer invidente huilense en convertirse en parejo oficial del sanjuanero

Edgar Gómez es huilense de 33 años, de profesión bailarín y modelo quien hace algunos años perdió el total de su visión por una extraña enfermedad que adquirió cuando residía en el exterior; situación que considera fue difícil de afrontar y lo obligó a regresar a su tierra.

Poco a poco se fue adaptando a una vida sin visión, a nuevas formas de comunicación; que lo llevaron muchas veces a desistir y sumergirse en una profunda tristeza de sentir que la vida no tenía sentido; sin embargo, decidió continuar en la lucha para superar el mal pase que le presentó la vida.

Sin embargo, pese a todo lo sucedido hoy la vida lo compensó, tal y como dice “Dios sabe cómo y por qué hace las cosas”, ya que Edgar históricamente se convierte en el primer bailarín oficial del sanjuanero huilense para esta versión No. LX.

“Para mí es un verdadero orgullo ser un digno representante de la cultura de mi departamento, realmente estoy agradecido con Dios y con todas las personas que han hecho posible este sueño que con tanto esfuerzo he alcanzado”, afirmó Edgar entre la emoción que le produce ser considerado un icono de la cultura huilense.

Lo más difícil para Edgar, dentro de su aprendizaje de la interpretación del sanjuanero huilense fue manejar la planimetría, el no perderse de los frentes y manejar una orientación dentro del escenario, sin perder la noción del espacio.

“Para mi fu difícil, el miedo a perderme en un escenario, por mi discapacidad visual en cualquier momento puedo perder el equilibrio, ir para otro lado, lo más duro fue eso, pero gracias a Dios tengo muy buen oído musical y los pasos del sanjuanero están muy bien guardados en mi mente, como una fotografía”, dice el parejo oficial.

Para Edgar, ser el primer bailarín oficial de sanjuanero con limitación visual se ha convertido en un gran compromiso y ejemplo para la sociedad, “es un reto, para mí como persona, es un gusto, esto es lo que desde niño siempre he anhelado, soy un ejemplo para muchas personas con limitaciones, y es una muestra que para nadie hay imposibles y yo soy una muestra de ello”.

El baile del sanjuanero huilense comprende de tres pasos básicos y ocho figuras que hacen de esta muestra de folclor una de las más atractivas, y poco fáciles de interpretar; sin embargo, para él; aunque no ve, fue fácil, ya que el amor por su cultura la lleva en la sangre.

“La verdad ningún paso para mí es difícil y menos cuando se baila con los ojos del corazón. Para mí todos los pasos del sanjuanero, aunque no son fáciles uno a uno los interpreto con el corazón, escuchar el retumbar de las tamboras me pone loco y me llena de ganas tomar mi sombrero y salir a bailar”, expresó con emoción el bailarín.

Códigos de amor en la danza

Ashley Dayana Rodríguez Mora, es una hermosa jovencita de 18 años que viene acompañando a Edgar hace cerca de dos años en la interpretación del sanjuanero huilense, es su parejo oficial con quien tarde a tarde comparte escenario en la práctica del baile con el que representará el folclor en el certamen popular.

Manejan tres códigos de comunicación durante el baile, el primero es el rose piel a piel, con el que le dice a qué distancia se encuentra; el segundo el toque con la falda para decirle “aquí estoy”, y un tercero; usando palabras como “estoy cerca”, “aquí” o “ven” con el propósito de ubicarlo espacialmente dentro de la interpretación del sanjuanero.

Para Ashley compartir esta experiencia con Edgar ha sido de aprendizaje constante, se comprometió a ser sus ojos en el escenario, encargo que no cualquier reina adquiere con facilidad; sin embargo, su admiración por Edgar como bailarín y profesional supera cualquier tipo de prejuicio social.

“Edgar es una excelente persona, bailarín e hijo, además de ser una clara muestra que nada es imposible de lograr, es un ejemplo para nosotros los jóvenes que desistimos de proyectos o sueños por algún impase que se nos presente”, expresó la joven que mantiene siempre una sonrisa en su rostro, característica propia de una reina.

Ejemplo de vida

Olders Alonso Conde, es parejo oficial del sanjuanero huilense, fue testigo del proceso de Edgar durante las audiciones para la selección de parejos oficiales de las fiestas.

“Es admirable para nosotros como bailarines ver a Edgar hacer parte de nuestro grupo, observarlo interpretar el sanjuanero es admirable, lo llena a uno de gran asombro; porque a pesar de su limitación visual se arriesgó y se presentó a las audiciones y eso es merecedor de orgullo”, dijo el bailarín y compañero.

“Me siento muy alegre por el triunfo obtenido y espero que lleguen mejores cosas para él, para mí es grato compartir escenario con él”.