Familia de Cindy pide justicia

Caracol Radio habló con Nelsa Salgero Martínez, madre de Cindy Morales Salgero, la joven de 28 años que fue asesinada en una vivienda del barrio la Victoria en el norte de Florencia Caquetá.





En su conmovedor relato, la progenitora recuerda a su hija como una hija ejemplar, al tiempo que solicitó a las autoridades celeridad ante el proceso que permita dar con el asesino de su hija.

“Ha sido un dolor muy tenaz soportar esto, esto pasa todos los días pero nunca pensé que me pasara a mí. La policía no ha dicho nada, la Fiscalía no dice nada”, afirmó la madre.

De otra parte, la familia afirma que la única persona que pudo causarle daño a su hija fue un ex novio, al parecer un uniformado miembro de la SIJIN con quien vivió un doloroso capitulo amoroso de maltrato.

“Tenemos indicios de que el que causó el daño a la niña fue un ex novio que tuvo, que ante un primer hecho de violencia ella decidió terminar la relación”, informó Nelsa Salgero.

Las últimas horas han sido difíciles para la familia Morales Salgero, Tiberio Morales padre de Cindy recordó los últimos momentos compartidos con su hija el pasado viernes luego de recibir su grado como especialista.

“Estuvimos compartiendo una pequeña cena, me dijo que se le había descargado el celular y que iba a ir a la casa a cargarlo, le dije la bendición y fue la ultima vez que la vi con vida hasta la mañana del sábado que llegue a la casa y la encontré muerta”, afirmó el afligido padre.

El cuerpo de Cindy Morales Salgero permanece en la sede de Medicina Legal de la ciudad de Florencia, y se espera que en las próximas horas sea entregado a sus familiares para las exequias.