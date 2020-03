Proyecto del parque San Mateo de Pereira está en el limbo

Sin duda, uno de los proyectos que más controversia ha generado durante los últimos meses es la construcción del parque San Mateo, el cual quedaría ubicado en el espacio donde está actualmente el Batallón de Artillería N° 8 en Pereira.

Pese a que desde la Presidencia de la República lo incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, aseguró que hasta que no se destinen recursos por parte del Ministerio de Defensa para el traslado del Batallón al lote Miralindo en el municipio de La Virginia, no se podrá avanzar en el parque.

"Estamos comprometidos con el parque San Mateo; sin embargo, no podemos construir un parque hasta que no se construya un nuevo batallón. Nosotros no podemos formular un proyecto de parque San Mateo sin tener la certeza de que este Gobierno va a hacer el traslado del batallón al municipio de La Virginia ", afirmó.

Entre tanto, el presidente de la República, Iván Duque, discrepó de estas declaraciones y aseguró que la administración municipal no ha formulado el proyecto sobre el gran parque San Mateo.

"Este proyecto tan importante necesita voluntad política, pero también tener rápidamente el proyecto de qué se hará desde el punto de vista aspiracional con el parque, las zonas verdes, los espacios recreativos, de protección y culturales. Queremos que ese proyecto lo prepare rápidamente la ciudad y el departamento para que podamos unirnos en esa iniciativa; así que, reitero mi compromiso", aseguró el mandatario de los colombianos.

Así las cosas, el paso a seguir en este controversial proceso es estructurar un proyecto detallado y enviarlo al Gobierno Nacional para que ellos gestionen el traslado y construcción del nuevo Batallón y, por ende, se dé vía libre al anhelado parque.