Logran extinción de dominio de bienes inmuebles del Bloque Norte de las extintas AUC en Bogotá
Los bienes están avaluados en más de 500 millones de pesos.
En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas de la Décima Tercera Brigada, en una operación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, propinaron un contundente golpe a la estructura criminal conocida como Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Tras meses de labores investigativas y de inteligencia militar, Comandos del Gaula Militar Cundinamarca y del Batallón de Fuerzas Especial Urbanas N.º 5, en coordinación con agentes del CTI, realizaron un allanamiento y la extinción de dominio de dos bienes inmuebles en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
Los bienes correspondientes a un apartamento y un parqueadero estarían avaluados en cerca de 500 millones de pesos, golpeando así las finanzas ilícitas de este grupo armado ilegal.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...