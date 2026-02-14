Logran extinción de dominio de bienes inmuebles del Bloque Norte de las extintas AUC en Bogotá

En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas de la Décima Tercera Brigada, en una operación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, propinaron un contundente golpe a la estructura criminal conocida como Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Puede leer: Carrera de suboficial del Ejército Colombiano 2026: Cuánto cuesta, duración formación integral y más

Tras meses de labores investigativas y de inteligencia militar, Comandos del Gaula Militar Cundinamarca y del Batallón de Fuerzas Especial Urbanas N.º 5, en coordinación con agentes del CTI, realizaron un allanamiento y la extinción de dominio de dos bienes inmuebles en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Le puede interesar: Entregaron nuevo comando de la Brigada XIII del Ejército, tras años de retraso y sobrecostos

Los bienes correspondientes a un apartamento y un parqueadero estarían avaluados en cerca de 500 millones de pesos, golpeando así las finanzas ilícitas de este grupo armado ilegal.