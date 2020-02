Profesor de Boyacá que estuvo en China, vivió la emergencia por Coronavirus

Se trata del profesor oriundo de Sogamoso, David Camargo Pongutá, docente del Instituto Internacional de Idiomas de la universidad Uptc Facultad Seccional Sogamoso, quien se encontraba realizando una pasantía en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hebei–China.

Dijo que realmente el coronavirus, transformó su vida, luego de que se diera la alerta por el virus.

“Las ciudades chinas siempre son muy concurridas, repletas de gente en las calles, y de pronto salir un día, y ver todo tan desolado, los supermercados vacíos, y sentir en el ambiente la zozobra y la incertidumbre, es realmente muy duro”, sostuvo el profesor Camargo Pongutá, quien viajó a China en el mes de agosto de 2019 y tenía planeado permanecer en la ciudad Shijiazhuang, durante 10 meses, enseñando español.

Agregó que “cuando se declaró este año la emergencia mundial, la Universidad de Estudios Extranjeros de Hebei, suspendió el semestre y la ansiedad por la situación me impulso a pedir ayuda a mi país, hice el proceso para volver a Colombia ante la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad UPTC, quienes gracias a dios realizaron de inmediato realiza todas las gestiones necesarias para lograr que yo pudiera regresar a casa a Colombia”.

El docente universitario también llamó la atención sobre la forma en la que en el aeropuerto El Dorado, los protocolos para recibir a quienes provienen de China, no son, a su parecer, suficientes.

“Cuando llegué a migración, me preguntaron que de donde venía, yo dije que de China, y lo que uno espera es que haya un examen de salud mínimo, sin embargo, lo único que me dijeron fue: bienvenido siga, situación que me generó bastante curiosidad”, indicó el docente.

Camargo Pongutá agradece poder haber retornado al país, gracias en parte a la diligencia de la UPTC: "a penas llegue a Bogotá, tomé un bus y llegué a Sogamoso, y estuve durante al menos 15 dias aislado en un hotel de la ciudad".

Asegura que no presenta ningún síntoma sospechoso, y recomienda seguir todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y de las autoridades de salud colombianas en cabeza del Ministerio de Salud.