Funcionarios de Risaralda a responder por amenazas a líderes: Procuraduría

Cada día que pasa, aumenta la preocupación de los representantes del Ministerio Público debido a las amenazas, hostigamientos y asesinatos de los líderes y lideresas sociales en el país.

Para el caso de Risaralda, son cuatro líderes los que han denunciado graves amenazas de muerte en contra de ellos y sus familias durante los primeros días de este año, llegando a un total de más de 200 en las últimas vigencias.

Lea también: Líderes sociales de Risaralda rechazan amenazas y asesinatos en Colombia.

El procurador regional, Ernesto Amézquita, aseguró que los investigados deben ser los altos funcionarios del departamento porque son ellos los que tienen la obligación de garantizar la seguridad de los líderes y no estarían haciendo la tarea, no hay celeridad en las investigaciones, no se determinan cuáles son los actores que están arremetiendo en contra de los representantes sociales y tampoco se captura a nadie por los hechos victimizantes.

Asimismo, envío un mensaje a los líderes que reciben amenazas para que denuncien inmediatamente dichas situaciones y, además, para que con las comunidades que representan busquen mecanismos de seguridad para salvaguardar sus vidas como cambiar los sitios a los que recurren frecuentemente y variar las rutas de desplazamientos.