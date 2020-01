Alcalde Dau y concejales sentaron diferencias por enlace distrital

El Gobierno Distrital en cabeza del Alcalde William Dau Chamatt, manifiesta su profundo rechazo a los hechos acontecidos en el Concejo Distrital, en el cual algunos integrantes de la Corporación le ordenaron al profesional José Ángel Aguilar Collazo que abandonara el salón de sesiones, con el argumento de no haber celebrado contrato con la Alcaldía.

“Lamentamos profundamente que una corporación que se ha preciado y se le ha reconocido su vocación de apertura de participación a la comunidad actúe con desprecio por un ciudadano que ha observado un respetuoso comportamiento hacia los cabildantes. Debemos indicar que fue por el clamor de los concejales que la Administración Distrital designó con prontitud a una persona que sirviera de enlace técnico entre ambos entes, razón por la que se decidió presentar al Dr. Aguilar Collazo, el cual, hasta la presente se dedicó a asistir a las sesiones solo para recoger las inquietudes y requerimientos de información de los concejales e ir realizando su propio proceso de reconocimiento de la gestión que realizará en dicho ámbito para que en el momento debido comunique a la Administración.”

“En ningún momento éste ha realizado pronunciamiento alguno en representación del Alcalde Mayor o de su Gobierno, es más, fue por insistencia de funcionarios del Cabildo Distrital que el abogado no se sentó entre las barras, sino en la mesa principal. Ahora bien, una presentación como la que se hizo de la persona que asumiría cómo enlace y que se dejó claro que de momento sólo estará recabando información pública, no puede ser tomada para que el abogado Aguilar Collazo haya sido sometido a ese trato degradante. Como un Gobierno respetuoso de la democracia y garante de los derechos de los ciudadanos no lo podemos permitir.”

El artículo 140 del Acuerdo 018 que establece el reglamento del Concejo Distrital, establece las únicas tres situaciones en las cuales el presidente de la Corporación puede retirar a un ciudadano del recinto de sesiones: 1. Que se encuentre bajo el efecto del licor o drogas psicotrópicas; 2. Que porte armas y, 3. Si su conducta altera el normal desarrollo de la sesión. Por tanto, consideramos que la Corporación ha violado su propio reglamento.

Ratificaron que el abogado José Ángel Aguilar Collazo, es la persona designada como enlace entre la Administración Distrital y la corporación dadas sus altas calidades profesionales y humanas.

En ese sentido, se refirió el concejal Cesar Pión a la petición de varios concejales de retirar del salón de sesiones al funcionario designado por el Alcalde para ser su enlace en la corporación.

Pión recalcó que en ningún momento se violó el reglamento Interno del concejo ya que este faculta a retirar a quien se considere. Sobre el funcionario expresó que al no tener un vínculo laboral vigente se estaría incurriendo en una falta legal tanto para la administración como para el Concejo y para evitar inconvenientes de tipo jurídico se tomó esa decisión.