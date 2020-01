"No se puede generalizar, si tiene pruebas que muestre": concejal Pión

Una polémica afirmación hizo el alcalde de Cartagena William Dau a través de su cuenta de Instagram salvemos_a_cartagena en la que escribió en un tablero que: “Supongamos que algún concejal invirtió más de $1.000 millones en su campaña, pero sus honorarios serán menos de $200 millones anuales, ¿Cómo crees tú que ese concejal va a recuperar su inversión?”

Ante esto el Concejal César Pión se refirió a la publicación hecha por el Alcalde, William Dau, en sus redes sociales en la que lanza un interrogante sobre los recursos invertidos por los concejales durante sus campañas electorales.

Lea también: Alcalde William Dau y líder social protagonizaron discusión por subsidios

Pión expresó que el Alcalde comete un error al tratar de sembrar la duda sobre la procedencia de estos recursos e insinuar que los cabildantes intentan recuperar los mismos durante su período. El concejal le pidió al Alcalde que si tiene pruebas sobre alguna práctica irregular que las presente y que no generalice.

Lea también: Sindicato de alcaldía de Cartagena le pidió respeto a William Dau

"Yo no puedo decir que todos los Policías son corruptos porque hay dos o tres que lo sean, no puedo decir que todos los políticos infringen la ley porque hay algunos que lo hagan. No se puede generalizar porque se comete un error. En la campaña existen registros contables y bancarios que prueban la proveniencia de tales recursos para demostrar transparencia. Si el Alcalde sabe de qué alguno de los concejales está cometiendo un ilícito que dé nombres", expresó.