Cada día se reporta un nuevo caso de VIH en Pereira

Aunque según las cifras entregadas por parte de la Secretaría de Salud Municipal, en la ciudad se han registrado 267 nuevos diagnósticos de esta patología, tres más que en el mismo periodo del año anterior, la principal preocupación radica en que se estima que un gran porcentaje desconoce que es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Paola Andrea Saldarriaga, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva, explicó que algunas de las personas que han muerto este año por VIH tuvieron complicaciones con tuberculosis.

"Trabajamos para que el personal médico atienda desde los derechos de salud a los usuarios, para que reciban una atención digna y justa, y que no esté basada en ninguna condición especifica como lo es ahora el VIH, también trabajamos en escuelas y colegios educando sobre la prevención de la transmisión de esta infección y explicamos que es y que no es el VIH, para que las personas cuando se enfrenten o tengan contacto con una persona con el virus, no la estigmaticen o no la discriminen ni la excluyan a raíz de esta enfermedad", manifestó la coordinadora del programa de Salud Sexual.

Agregó que es muy importante que en todas las relaciones íntimas se haga uso del preservativo porque es el único método seguro para evitar contraer esta y otras enfermedades de transmisión sexual.