Se levanta Minga tras 12 días de protestas en la vía que conduce a Buenaventura

Cali

Después de doce días, se levantó en las últimas horas, la Minga Indígena que aún permanecía en el sector de La Delfina, en la vía entre Loboguerrero y el Puerto de Buenaventura, luego de los acuerdos logrados con el Gobierno del Valle del Cauca.

Como un triunfo para los indígenas del departamento, califico el consejero mayor de la Organización Regional Indígena del Valle, Orivac, Alberto Wasiruma, los nuevos acuerdos a que se llegaron con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que se suman a los compromisos pactados y que se vienen cumpliendo con estas comunidades desde la Minga indígena desde el año anterior.

La mandataria firmó el documento que refrenda los, después de la mesa de dialogo entre funcionarios del gobierno del Valle, varios alcaldes de la zona de influencia y las comunidades indígenas del Valle.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, dijo que: “Estamos ratificando el compromiso que establecimos con ellos durante la minga de hace un año, e incluso quedó en el Plan de Desarrollo como un programa de inclusión. Hemos ejecutado $2.600 millones. El próximo año ejecutaremos más de $3.000 millones en el presupuesto departamental”.

La mandataria seccional agregó que “además por regalías vamos a invertir más de $8.000 millones, eso significa el 6% de las regalías y lo vamos a hacer en mejoramientos de vivienda, vivienda nueva, arreglo de algunas instituciones educativas y en aulas que son de los indígenas. Además del compromiso de invertir tres mil millones de pesos en vías.