Comunidades indígenas se preparan para bloquear vía Cali - Buenaventura

Valle del Cauca

Las comunidades indígenas se preparan para adelantar jornadas de bloqueo en la carretera hacia Buenaventura, respecto a la situación, se pronunció el alto consejero indígena Alberto Guaciruma, "Hasta el momento lo que ha pasado es que el día de ayer hubo enfrentamientos que dejaron seis personas heridas, uno de alta gravedad, otro con lesiones leves y una persona fracturado, pese a estos inconvenientes y enfrentamientos con el ESMAD, la gente sigue animada y en pie de lucha y para hoy vamos a presionar al gobierno a partir del bloqueo de vías".

Asegura que los indígenas se movilizaron hasta este sector con la intención de bloquear permanentemente las vías, "queremos decirle al gobierno nacional y departamental que se siente de manera urgente con los pueblos indígenas y que cumplan los acuerdos que no se han cumplido en materia del plan de desarrollo nacional, plan de desarrollo departamental, todo el tema de la implementación del capítulo étnico en los acuerdos de La Habana, entre otras cosas más, porque son alrededor de 1.200 acuerdos indígenas que se han incumplido a nivel nacional", aseguró el consejero indígena.

Por su parte Luis Fernando Ramos, secretario de gobierno ratificó que la comunidad no puede verse afectada por esta protesta, "se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario, precedido por el alcalde Eliécer Arboleda Torres, donde se revisaron 3 aspectos fundamentales, primero dejar claro que para nosotros el derecho a la huelga es inviolable y respetamos la posición de todo grupo social minoritario o mayoritario en hacer su protesta siempre y cuando esté el marco de lo pacífico por lo tanto ese derecho se le respeta y se llamó a la fuerza pública a permitir en el marco de ese derecho a respetar los derechos humanos de los indígenas y esa posibilidad hacerla, segundo no aceptar bajo ningún punto de vista que esa protesta que consideráramos era pacífica se constituya en una batalla campal y en una afectación como se ha hecho hasta el día de hoy".

El gobierno aseguró que lo sucedido en las últimas horas en la vía al puerto no ha sucedido en las otras ciudades y agregó, "solo en Buenaventura la situación se salió de las manos, ayer se presenta lamentablemente un agente de la policía con quemaduras de tercer grado y pérdida auditiva en el sentido izquierdo y luego se conoce sobre la quema de la tracto mula en la vía Cali Buenaventura y son acciones que no obedece a una posibilidad de protestar de manera pacífica".

El gobierno hace un llamado para que el derechos a la protesta no se convierta en un excusa, para afectar y alterar el orden público, la movilidad a la que tienen derecho la ciudadanía con el fin de no afectar el derechos que tiene esta comunidad a la protesta.