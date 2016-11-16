Derrumbe causa congestión vehicular en vía Buenaventura-Buga

Cali

En la noche de ayer se presentó emergencia por derrumbe en la vía Buenaventura-Buga, en el sector La Balastrera kilómetro 66, afectando también la movilidad desde Cali al puerto.

El trancón se concentró en el peaje de Loboguerrero y el túnel 5 también se vio afectado. Las autoridades pusieron en doble sentido el túnel que está al lado del 5, para sacar los camiones que van de Buenaventura a Buga.

Autoridades continúan trabajando para habilitar paso y remover materiales que bloquean la vía.