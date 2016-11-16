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03 ago 2026 Actualizado 08:22

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Orden Público

Derrumbe causa congestión vehicular en vía Buenaventura-Buga

El trancón se concentró en el peaje de Loboguerrero y se está dando prioridad a los camiones que van para Buga

(Foto por Juan Pablo Rueda, archivo particular)

Cali
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Cali

En la noche de ayer se presentó emergencia por derrumbe en la vía Buenaventura-Buga, en el sector La Balastrera kilómetro 66, afectando también la movilidad desde Cali al puerto.

El trancón se concentró en el peaje de Loboguerrero y el túnel 5 también se vio afectado. Las autoridades pusieron en doble sentido el túnel que está al lado del 5, para sacar los camiones que van de Buenaventura a Buga.

Autoridades continúan trabajando para habilitar paso y remover materiales que bloquean la vía.

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