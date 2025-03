Lluvias pueden provocar proliferación del caracol gigante africano en el Quindío

Quindío

En seis municipios del Quindío se podría presentar la proliferación del caracol gigante africano debido al aumento de lluvias, autoridades de salud invitan a no tener contacto con el caracol.

El médico veterinario de la secretaria de salud departamental Juan José Martínez explicó que Con las lluvias la plaga de Caracol Gigante Africano se prolifera más fácilmente, por tal razón si lo ve o sabe de su presencia, no lo toque, no lo manipule y no lo transporte. Este molusco es una de las 100 especies exóticas invasoras más destructivas y dañinas del mundo, pues devora jardines y cultivos enteros”

El funcionario dijo que en los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, Montenegro, La Tebaida y Quimbaya son los priorizados con esta alarma preventiva y agregó “el peligro consiste en que es un animal que transmite enfermedades, es portador de una serie de parásitos que pueden afectar la salud de las personas y que por lo tanto se recomienda cuidado en su manipulación”

Entre las recomendaciones que entregan las autoridades de salud son: No tocar los caracoles y evitar el contacto con la baba, especialmente en ojos, nariz y boca. Si lo toca, lavar inmediatamente. No consumir, ni manipular productos de caracoles que no están autorizados por las autoridades competentes, verificando la procedencia de estos. No utilizarlo como carnada, mascota o adorno. Eliminar de los jardines restos de madera, tejas y ladrillos o elementos que puedan ser utilizados como refugio por el caracol.