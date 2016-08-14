Barranquilla camina por la calle del sabor

Una vez más los barranquilleros encontrarán en la calle todo el sabor de la gastronomía barranquillera y costeña en el preámbulo de ‘Sabor Barranquilla que este año llega a su versión número Nueve.

Este domingo desde las 10:00 de la mañana, la cita es en los jardines del Teatro Amira de la Rosa que este domingo, por segundo año consecutivo se convierte en un exquisito bufett al aire libre y de gran variedad al mejor estilo de nuestros platos típicos costeños y por su puesto la comida que nos traen los barranquilleros de todo el mundo que viven en nuestra hermosa ciudad.

De acuerdo con la organización, los comensales encontrarán una treintena de mesas con los mejores manjares únicos en el mundo tales como empañadas, arepa e huevo, y demás platillos de las culturas asentadas en nuestra bella cuarramba.

Además, los asistentes a la calle del sabor podrán disfrutar de muestras artesanales.

Con la calle del sabor se da un paso hacia lo que será loa versión 2016 de ‘Sabor Barranquilla, la feria gastronómica más importante del Caribe colombiano, por la riqueza y variedad de su oferta culinaria, su agenda académica, los talleres con los chefs invitados y la Cocina de Tradición.